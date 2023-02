Il dolore in città e sui social

Una persona semplice ed un amico di tanti, forse di tutti. Era questo Salvo Avola, da tutti conosciuto per l’esordio della sua attività lavorativa come “buttafuori”, allora si chiama così la security, alla discoteca Koala Maxi. Ultimamente Salvo non stava bene e stava affrontando una grande sfida, purtroppo perdendola. Grande e tanto il cordoglio in città a Scicli e sui social per la triste notizia e tutti lo ricordano come un ragazzo buono, leale, vero. Alla famiglia Avola le condoglianze del nostro giornale.