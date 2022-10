E’ morto Pino Occhipinti. E’ stato presidente di Legacoop Ragusa

E’ morto, dopo una breve malattia, Pino Occhipinti, 62 anni. E’ stato presidente di Legacoop Ragusa e

Legacoop agroalimentare Sicilia.

Nei primi anni 90 è stato consigliere comunale e assessore a Scicli. Durante la Legislatura 2003-2007 è stato consigliere provinciale dei DS.

In queste ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio:

Questo, il messaggio della CGIL Ragusa:

Ciao Pino, stimatissimo compagno e persona generosa e per bene.E’ stato nostro compagno di viaggio come dirigente e militante della Camera del Lavoro. Ricordiamo il suo impegno nella Lega delle Cooperative per un modello di sviluppo equo e sostenibile di fronte ad un contesto storico difficile e non privo di contraddizioni. Ci mancherai, ci mancherà il tuo sorriso, la tua onestà e determinazione. La Cgil di Ragusa si stringe attorno ai familiari, ai colleghi e alle colleghe di LegaCoop e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ciao Pino…

Questo, il messaggio di “L’Altra Sicilia – Cooperazione Siciliana / AGCI”



È morto stamattina a Scicli, dopo una malattia durata alcuni mesi, Pino Occhipinti. vicepresidente vicario Legacoop Sicilia, di cui è stato anche presidente provinciale di Ragusa e del settore agroalimentare regionale. Cordoglio AGCI Sicilia

Questo, invece, il messaggio di Legacoop SudSicilia:



Con infinita tristezza il gruppo dirigente di LEGACOOP SUDSICILIA, annunciano la prematura scomparsa del Presidente PINO OCCHIPINTI.

Pino con una lunga esperienza nel mondo della cooperazioneLegacoop, dove si è sempre distinto per professionalità, serietà, onestà edisponibilità non comune, ricopriva anche la carica di VICE PRESIDENTE VICARIODI LEGACOOP SICILIA e Presidente di Legacoop Agroalimentare. Tutto il mondocooperativistico Legacoop piange la scomparsa del caro Pino e si unisce aldolore di Marina, Marica ed Emiliano.