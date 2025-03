E’ morto Mimmo Pedriglieri, il “grande amico blu”, l’uomo che ha rivoluzionato la televisione siciliana. VIDEO

E’ morto stanotte Mimmo Pedriglieri, creativo, autore e conduttore di varie trasmissioni televisive. Ha rivoluzionato la televisione siciliana e ha dato un’impronta indelebile alla cultura e al mondo gastronomico della provincia ragusana. Ci ha lasciato all’età di 71 anni. Pedriglieri è scomparso nella notte, dopo una serie di problemi di salute che lo avevano portato al ricovero in ospedale. Negli ultimi giorni, lottava contro le conseguenze di un malore che lo aveva fatto entrare in coma, ma nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore non ha più battuto.

Nato a Roma, ma modicano d’adozione, Mimmo Pedriglieri era un uomo di grande creatività e un punto di riferimento non solo per la televisione, ma anche per la promozione delle eccellenze siciliane e il mondo dell’enogastronomia. La sua carriera ha segnato profondamente il panorama televisivo regionale, in particolare grazie alla sua esperienza in Videomediterraneo, dove ha ideato e condotto alcuni dei programmi più iconici della tv siciliana.

Tra i suoi progetti più celebri, il programma Verde Mediterraneo, che ha portato nelle case degli spettatori siciliani un approfondimento sul territorio e le sue bellezze naturali, con focus sul mondo degli allevatori, tra eccellenze e problòematiche, ma anche il format Mangia Sano, Scegli Ragusano, che promuoveva i prodotti tipici della zona, seguito poi da Mangia Sano, Scegli Siciliano, entrambi rivoluzionari nella loro capacità di coniugare intrattenimento e educazione alimentare. Chi non lo ricorda scendere dal brandizzato camper della trasmissione, tra le campagne degli altipiani iblei.



Non solo intrattenimento, ma anche cultura, con la creazione di eventi che sono diventati veri e propri appuntamenti immancabili nel calendario siciliano, come il Trofeo del Mare, che ha dedicato la sua ultima parte della vita alla valorizzazione del mare e delle sue tradizioni, arricchendolo con iniziative, premi e incontri legati al mondo della nautica.

Un altro dei suoi programmi più amati fu Il Gigante, che andava a indagare il mondo dei camionisti, restituendo dignità e valore a una categoria spesso dimenticata, celebrando il loro lavoro e il loro impegno.

Pedriglieri è stato anche un eccellente organizzatore di eventi e manifestazioni. Non solo eventi televisivi, ma anche loghi e identità visive per diverse aziende locali, che portano la sua firma di genio creativo.

Mimmo Pedriglieri ha lasciato una traccia indelebile anche nel mondo dell’imprenditoria e nella promozione turistica e gastronomica del territorio. La sua capacità di coniugare passione per la sua terra, innovazione e intrattenimento ha reso la Sicilia più grande, facendo crescere il panorama televisivo siciliano in modo straordinario. Le sue iniziative hanno spinto le altre emittenti a evolversi, creando una sana competizione che ha fatto bene alla tv locale e all’industria del piccolo schermo.

In tanti lo ricordano non solo come un genio della televisione, ma come una persona capace di entrare nel cuore delle persone. Un uomo che ha sempre creduto nella valorizzazione del territorio e nelle sue potenzialità, forse più di quanto ci abbia creduto lo stesso territorio. Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ragusaoggi.it

Con il video a seguire lo ricordiamo sul palco del Trofeo del Mare, l’evento che organizzava da anni e che fino all’estate scorsa ha seguito con grande passione. Chiamava il mare “Il grande amico blu”, e con queste parole, abbiamo deciso di ricordarlo nel nostro titolo. Più sotto un video tratto da Verde Mediterraneo. Ciao Mimmo.

