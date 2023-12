E’ morto Marcello Amarù, imprenditore del settore automobili, vertice della Multicar

Il mondo dell’automotive e la comunità di Comiso piangono la scomparsa di Marcello Amarù, una figura di spicco dietro il successo della Multicar Amarù. Amarù, 61 anni, ha perso la sua battaglia contro una grave malattia, lasciando un vuoto tangibile nella realtà automobilistica dell’area iblea.

La triste notizia è stata comunicata dalla stessa Multicar attraverso la propria pagina Facebook, con un toccante messaggio che ha reso omaggio alla figura di Marcello: “La famiglia Amarù è stata colpita da un grande lutto: il caro Marcello Amarù, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati circondato dagli affetti più cari. Tutti i dipendenti della Multicar e le rispettive famiglie sono vicini alla famiglia Amarù in questo immenso dolore e grande perdita. Marcello, riposa in pace. Di te serberemo gelosamente i tanti ricordi della bella persona che eri. Per noi sei e sarai sempre un grande combattente e un vincente.”

In poche ore, decine di messaggi di cordoglio hanno affollato la pagina social. La Multicar Amarù, sotto la guida di Marcello, è stata un pilastro nell’ambito automobilistico locale, nonostante la crisi degli ultimi anni. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it