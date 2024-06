E’ morto l’imprenditore modicano Lucio Giannone

E’ morto l’imprenditore avicolo modicano,Lucio Giannone, vertice dell’azienda AviMed. Si è spento dopo una malattia. Lucio Giannone era molto noto in città sia come imprenditore nelle settore avicolo, sia per il suo carattere che lo rendeva una persona affabile, cortese e soprattutto ben voluta da tutti. Avimed, grazie al suo impegno è diventata negli anni una una tra le più importanti in Italia, tra i soci fondatori del Consorzio Avicolo Ibleo. Anche suo il merito di aver fatto diventare la città di Modica uno dei poli avicoli più importanti d’Italia.

I funerali si svolgeranno venerdi 7 Giugno alle ore 15.00 nella chiesa di San Luca a Modica

Alla famiglia Giannone le più sentite condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it

