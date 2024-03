E’ morto l’anziano di 81 anni investito ieri in viale delle Americhe a Ragusa

Purtroppo non ce l’ha fatta l’anziano 81enne investito ieri pomeriggio in viale delle Americhe a Ragusa. L’uomo arrivato in codice rosso al Giovanni Paolo II in gravi condizioni è deceduto nella serata di ieri a causa di un’emorragia cerebrale e fratture multiple. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Ragusa.

© Riproduzione riservata