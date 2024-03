E’ morto Joe Barone., il pozzallese direttore generale della Fiorentina

E’ morto Joe Barone, il manager italo-americano nativo di Pozzallo. Il direttore generale della Fiorentina è scomparso oggi, 19 marzo, 24 ore prima di compiere 58 anni. Era ricoverato al San Raffaele di Milano da domenica pomeriggio, dopo l’infarto avuto in albergo prima della sfida tra la sua Viola e l’Atalanta, a Bergamo.

I funerali di Joe Barone verranno celebrati negli Stati Uniti mentre sabato una messa si terrà a Pozzallo, dove il dg viola scomparso oggi era nato il 20 marzo 1966. La camera ardente per l’ultimo saluto a Joe Barone, come fa sapere la Fiorentina sui suoi canali, sarà aperta domani dalle 9 alle 21 al Viola park, “nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi”. Stasera è previsto l’arrivo da Milano, del feretro.

IL CORDOGLIO DELLA SOCIETA’

Questa la nota ufficiale della società: “Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI POZZALLO

“Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica. Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempremantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della suaamata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani,morali e cristiani, per continuarne la sua opera”.

© Riproduzione riservata