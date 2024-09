È morto il sacerdote vittoriese don Vittorio Pirillo

È morto don Vittorio Pirillo, sacerdote vittoriese. Aveva 83 anni. Don Vittorio Pirillo era stato, per lunghi anni, parroco della chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria, in un quartiere di nuova espansione, in direzione di Scoglitti. Poi dal 2003 era stato parroco della Chiesa Madre San Giovanni battista di Vittoria. Lasciato l’incarico sette anni fa, per raggiunti limiti di età, aveva collaborato come vicario parrocchiale nella chiesa della Resurrezione, anche questa in un quartiere di periferia.

La camera ardente è stata allestita nella casa di riposo Beata Maria Schininà di Ragusa per tutta la giornata di oggi. Da domani alle 9, la salma sarà trasferita nella basilica di San Giovanni Battista a Vittoria dove alle 16,30 sarà celebrato il rito funebre, presieduto dal vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa

© Riproduzione riservata