E’ morto a 59 anni Totò Schillaci, indiscusso protagonista delle “Notti magiche” di Italia ’90

Totò Schillaci, indimenticato protagonista delle “Notti magiche” di Italia ’90, è morto a 59 anni dopo una dura battaglia contro un tumore al colon, per il quale aveva già subito due interventi. L’ex attaccante della Nazionale italiana, noto per il suo ruolo di sorpresa e uomo chiave nei Mondiali del 1990, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi italiani.

Totò Schillaci, una vita per il calcio

Nato a Palermo, Schillaci ha mosso i primi passi nel calcio con il Messina, per poi vestire le maglie di Juventus e Inter. La sua carriera si è conclusa in Giappone, al Jubilo Iwata, diventando uno dei primi calciatori italiani a trasferirsi all’estero. La sua malattia sembrava essersi stabilizzata due anni fa, ma un peggioramento negli ultimi giorni ha portato alla sua scomparsa. Il suo sguardo intenso e il suo entusiasmo resteranno un ricordo indelebile per chi ha vissuto quelle notti memorabili durante i Mondiali in Italia.

