E’ morta Irene Cara, la cantante di “Flashdance…What a Feeling”, tema dell’omonimo film. Aveva 63 anni

Addio a Irene Cara. La cantante e attrice è morta a 63 anni nella notte del 25 novembre, si trovava nella sua casa in Florida. Ancora ignote le cause del decesso. La sua agente, Judith A. Moose, ha confermato la scomparsa a Eyewitness News e via Twitter.

Nata nel Bronx, Cara aveva origini africane, cubane e portoricane e un talento palesato prestissimo: a nove anni il primo disco e la prima partecipazione in uno show di Broadway. Anche la tv è arrivata presto, nel 1970, con la serie Love of Life.

Il successo è però esploso con Saranno Famosi, nel 1980: lei è Coco Hernandez e nella pellicola canta il tema del film, Fame, che vince l’Oscar per la miglior canzone. Altro Oscar nel 1983 per Flashdance… What a Feeling, tema portante del film Flashdance, incisa con Giorgio Moroder.