E’ Moreno Frasconi la vittima dell’incindente di Bruca, Scicli

Moreno Frasconi, 46 anni, è la vittima dell’incidente autonomo che si è verificato ieri a Bruca, frazione marinara di Scicli. L’uomo era alla guida di una moto, una Ducati. Ha avuto uno schianto in via Madame Curie. Per cause ancora in fase di accertamento ha perso la guida del proprio mezzo e poi è andato a sbattere contro un palo della luce.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e l’arrivo dell’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Moreno Frasconi lascia moglie e due bambini. I rilievi sono affidati alla polizia locale di Scicli, intervenuta sul posto.