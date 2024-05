E’ Lisa Rosso, acatese, la vittima dell’incidente sulla Vittoria-Scoglitti: lascia due figli

E’ Lisa Rosso, 47 anni, la vittima del terribile incidente avvenuto alle 1.22 di questa mattina sulla Vittoria-Scoglitti, la Sp. 17. La donna lascia due figli, era di Acate ma risiedeva a Vittoria. L’impatto è stato violentissimo, le ferite che la quarantasette ha riportato non le hanno lasciato scampo e ai sanitari del 118 non è rimasto che accertare il decesso. La donna che era al volante dell’altra auto, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria: le sue condizioni non sono considerate gravi.

La comunità di Acate è in lutto

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social e l’intera città di Acate è in lutto per la perdita improvvisa di questa giovane mamma. Sull’incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti delle auto dalle lamiere e la polstrada per dirimere la viabilità.

