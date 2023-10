E’ iniziata a Ragusa la campagna antinfluenzale: per i bambini arriva il vaccino spray

E’ iniziata la campagna vaccinale antinfluenzale per l’anno 2023-2024. È stato firmato un protocollo d’intesa tra l’ASP di Ragusa e le organizzazioni sindacali dei Pediatri di Libera Scelta. L’obiettivo principale è aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale attraverso l’uso del vaccino spray nasale per i soggetti aventi diritto, in particolare dai 2 ai 18 anni d’età.

I Pediatri di Libera Scelta che aderiranno volontariamente all’accordo aziendale si impegneranno a promuovere attivamente la vaccinazione dei bambini presso i loro ambulatori.

La campagna vaccinale antinfluenzale è iniziata il 16 ottobre e si concluderà il 29 febbraio 2024.

La promozione della vaccinazione antinfluenzale è particolarmente importante in questa stagione, dato che potrebbe verificarsi una co-circolazione di virus influenzali e Sars-Cov-2, con una diminuzione dell’immunità della popolazione e il rischio di focolai rilevanti. La novità di quest’anno riguarda la vaccinazione spray nasale, che non richiede ago. Per i bambini dai 2 ai 9 anni che vengono vaccinati per la prima volta, sono necessarie due dosi a distanza di un mese, mentre per i bambini di età superiore ai 9 anni o già vaccinati negli anni precedenti è sufficiente una sola dose.

Per informazioni sulla campagna vaccinale antinfluenzale, è possibile rivolgersi al proprio pediatra di famiglia o ai centri vaccinali dell’ASP, oltre a contattare il numero verde 800.050.510 o inviare un’e-mail all’indirizzo servizio.epidemiologia@asp.rg.it.