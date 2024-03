E’ il padre di Pamela Canzonieri, il pedone morto dopo l’incidente in viale delle Americhe a Ragusa. Una nuova tragedia per la famiglia

Era il padre di Pamela Canzonieri, il pedone che è morto a Ragusa dopo l’incidente che si è verificato in viale delle Americhe, dove l’uomo, Giovanni Canzonieri di 80 anni, è stato investito da un’automobile in transito. Sulla vicenda la Polizia Municipale ha avviato gli accertamenti del caso. Canzonieri era abbastanza conosciuto in città anche per la vicenda che aveva riguardato la figlia Pamela, uccisa nel novembre del 2016 in Brasile da un suo conoscente. Adesso la nuova tragedia per la famiglia. L’uomo, dopo essere stato investito, ha riportato un’emorragia cerebrale e fratture multiple. Poi la corsa in ospedale dove è purtroppo deceduto. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio. Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Ragusaoggi

