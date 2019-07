E il ministro Salvini dà il benvenuto ai fratelli arabi. Al porto di Pozzallo l'opera street art di Rabit - Ragusa Oggi

E il ministro Salvini dà il benvenuto ai fratelli arabi. Al porto di Pozzallo l’opera street art di Rabit

Rabit, maestro della street art a sfondo sociale, ha realizzato un’opera di fronte alla spiaggia di Raganzino, a poche centinaia di metri dall’hot spot che sino a qualche giorno fa ospitato i migranti: l’opera rappresenta Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, con un cartello tra le mani e una scritta, in italiano e arabo: “Benvenuti fratelli”.

Quello su Salvini è il suo primo lavoro “Politico”: Rabit, infatti, ha sempre rivolto il proprio lavoro a temi molto delicati come il femminicidio. La parte araba del messaggio è ironica. La traduzione in italiano, invece, è rivolta verso quella parte d’Italia che sta con Salvini, della serie: come si fa a non capire che è impossibile lasciare annegare scientemente delle persone in mare?

foto tratta da La Sicilia