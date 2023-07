E’ Francesco Leuci il nuovo portiere del Vittoria Calcio

Sarà Francesco Leuci il portiere del Vittoria per la prossima stagione. L’accordo con il forte ‘guardiapali’ di origini pugliesi è stato raggiunto nei giorni scorsi e ufficializzato stamattina dalla proprietà. Si tratta di un altro colpo di mercato, perfettamente in linea con i programmi societari.



Francesco Leuci, classe 1992, nato a Corato (Bari) ha iniziato la sua carriera professionale a Bisceglie (campionato di Eccellenza). L’anno dopo Cerignola sempre in Eccellenza, poi Martina Franca in D, vincendo il campionato ricevendo il premio di miglior portiere di categoria in tutta Italia. Convocato in Nazionale di serie C, ha inoltre vestito la maglia del Martina e dell’Aquila vincendo il campionato di serie C2; Arezzo in serie C; Agnone in serie D: Corato in Eccellenza; 2 stagioni a San Severo e poi a Mola di Bari.