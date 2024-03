E’ finito l’incubo per Giovanni Bruno: ieri sera è arrivato in Sicilia

E’ finito l’incubo per Giovanni Bruno, portuale di Pozzallo per la moglie e la loro piccola figlia di quasi due anni. Ieri alle 23.58 sono arrivati all’aeroporto di Palermo da Bucarest (Otopeni) con un volo Ryanair, dopo essere riusciti a passare la frontiera dall’Ucraina.

Un viaggio lunghissimo ed estenuante che da Kherson li ha portati fino ad Odessa, grazie al suocero che li ha accompagnati in macchina.

Ad Odessa la famiglia Bruno ha incontrato il giornalista di Radio Rai Simone Zazzera che li ha accompagnati a Palanca, luogo tra l’Ucraina e la Moldavia, dove poi la famiglia Bruno ha continuato in bus fino ad Husi, in Romania. Ed eccoli finalmente in Italia, stanchi e provati.

Fuggiti da un luogo di morte e distruzione, dove hanno lasciato i genitori della moglie. Stringono in mano i fiori, fatti trovare dal sindaco di Pozzallo. La moglie di Bruno non trattiene le lacrime, il suo pensiero è ai genitori.

© Riproduzione riservata