E’ Erick Granata il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa

Con una cerimonia sobria e commossa, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ingegnere Calogero Barbera, che dal 17 dicembre 2021 ha affidato i “suoi” uomini e donne al nuovo comandante, l’architetto Erick Granata. Con gesto simbolico, la consegna del gagliardetto e poi la ‘fascia di comando’, Barbera ha passato in rassegna il personale schierato chiudendo la sua esperienza ragusana tra strette di mano e abbracci. Poi la parola è passata al nuovo comandante, Granata.

CHI E’ ERIK GRANATA

L’architetto Granata in servizio nel Corpo nazionale Vigilfuoco dal 1997, ha svolto attività di coordinamento da funzionario responsabile della Colonna Mobile Regionale e del settore risorse logistiche e strumentali presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Palermo, ha partecipato in occasione di emergenze nazionali ed internazionali (terremoti alluvioni) alle attività poste in essere dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da ultimo consulente del Commissario straordinario per l’immigrazione; a gennaio 2023, è stato nominato primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Trovo un comando in buona salute e apprezzo il clima sereno che ho trovato. Su questo porrò le basi del mio lavoro”, sono state le prime considerazioni del comandante Granata. Nuove competenze, o meglio, nuove emergenze da affrontare e un occhio attento alla “formazione nella efficacia e efficienza del sistema del soccorso che oggi più che mai viene rimodulato anche in virtù degli eventi climatici che colpiscono il nostro territorio”, ha detto Granata prima di insediarsi.