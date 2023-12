E-commerce: “picco pacchi” nel periodo natalizio in provincia di Ragusa

Le consegne effettuate da Poste Italiane durante il periodo natalizio, noto come “picco pacchi”, stanno registrando un aumento significativo anche nella provincia di Ragusa. Dopo l’aumento dei flussi di consegne durante il periodo del Black Friday, si osserva un ulteriore incremento che raggiunge quasi il 40% nel settore delle consegne e-commerce, confermando un notevole aumento delle lavorazioni in questo periodo festivo. il dato per dimostrare che sono sempre di più i ragusani che propendono per gli acquisti on line approfittando magari di sconti offerti da alcuni siti che anticipano i saldi di inverno o ancora acquistando anche prodotti non nuovi e venduti dai privati. Un fenomeno che va oltre il fenomeno dei grandi colossi come Amazon o Ebay. Se da un lato questo dato rappresenta il modo che le famiglie ragusane hanno scelto per risparmiare sui regali di Natale, dall’altro rappresenta sempre più un fenomeno preoccupante per il commercio locale costretto ad una concorrenza non certo facile da gestire.