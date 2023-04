E’ arrivata la pioggia a Ragusa e allerta meteo per questo lunedì 3 aprile

L’allerta meteo in Sicilia diramata dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per domani, sabato 3 aprile, fenomeni meteorologici avversi di intensità gialla e arancione in parte dell’Isola, tra cui la provincia di Ragusa.



Nel bollettino, il Dipartimento annuncia ver da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Si attendono anche precipitazioni da sparse a diffuse, specie sui settori settentrionali, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettriche, grandinate e forti raffiche di vento.



Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantità cumulative moderati o puntualmente elevate; da isolare a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantità cumulati da deboli a moderati, specie Sicilia occidentale.

Per la giornata di domani, sabato 3 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile mette in guardia i siciliani su possibili disagi e pericoli causati dal maltempo, con forti raffiche di vento, mareggiate, nubifragi, grandinate e fulmini. Nella provincia di Ragusa, in particolare, l’allerta meteo è di colore giallo, ma i fenomeni previsti potrebbero causare problemi alla circolazione, allagamenti, caduta di rami e danni alle infrastrutture.



Si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni della Protezione Civile, limitare gli spostamenti non necessari evitare, i sottopassi e gli alvei dei corsi d’acqua.

La Protezione Civile segue costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica, pronta a mettere in atto ogni possibile misura per garantire l’incolumità dei cittadini.