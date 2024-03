E’ arrivata in Sicilia Omicron 2, la variante di Omicron

In Sicilia sono stati sequenziati i primi quattro casi di Omicron 2. Tre sono stati individuati a Palermo e uno a Messina. Secondo Antonio Cascio, direttore dell’Unità di Malattie Infettive del Policlinico del capoluogo siciliano, però non c’è da temere. Si tratta di una variante che, con buone probabilità, non si manifesterà in forma aggressiva.

“Sono stati genotipizzati i primi casi di Omicron 2 in Sicilia, ma ce lo aspettavamo, il virus muta in continuazione. Questa nuova variante, comunque, non è associata a forme più gravi di malattia, anche se pensiamo che possa essere più diffusiva rispetto alla Omicron che conosciamo già”. Lo ha detto Antonio Cascio, direttore dell’Unità di Malattie Infettive del Policlinico di Palermo.

