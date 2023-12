E’ ancora emergenza Covid in Sicilia, ma la campagna vaccinale è in difficoltà. Ragusa fra le città con l’incidenza maggiore

Nonostante le apparenze, la Sicilia è ancora in emergenza Covid, dove si è registrato un aumento del 27% nella curva dei contagi nell’ultima settimana, portando il totale degli attuali positivi a 2.025 persone. Questo aumento dei casi arriva in un momento in cui gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria sottolineano l’importanza di aumentare le coperture vaccinali tra gli anziani, soprattutto in vista del picco stagionale dell’influenza.

LA CAMPAGNA VACCINALE IN DIFFICOLTA’

La campagna vaccinale nella regione sta incontrando difficoltà, con poco più di 7.000 vaccini anti-COVID somministrati, una cifra considerevolmente inferiore rispetto ad altre regioni italiane come la Lombardia (418.000 vaccini) o la Puglia (65.000 vaccini). La Regione sta cercando di accelerare la campagna promuovendo open day vaccinali, come quello organizzato recentemente dal Policlinico e dall’Asp al nuovo molo trapezoidale del porto di Palermo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, questa iniziativa non ha ottenuto un grande successo, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno costretto gli anziani a fare la fila al gelo e al vento.

Per incentivare la campagna vaccinale, anche il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto il vaccino anti-COVID al Policlinico, sottolineando l’importanza di proteggere se stesso e gli altri.

Il bollettino settimanale del dipartimento regionale Attività Sanitarie indica un aumento dei casi, in particolare nel Palermitano (con un aumento del 118%), ma un’incidenza più elevata del virus nelle province di Trapani, Catania e Ragusa. Anche il numero di pazienti positivi ricoverati negli ospedali è in crescita, con un livello che eguaglia quello registrato tre mesi fa. Tuttavia, va precisato che si tratta di persone “ospedalizzate con positività concomitante da Covid”.

Gaetano Mazzola, direttore del dipartimento Sanità Pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, ha lanciato un grido d’allarme agli operatori sanitari sottolineando la mancanza di posti letto per accogliere i pazienti positivi e la necessità di un piano di emergenza tempestivo per affrontare la situazione attuale.