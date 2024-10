Duemila studenti siciliani in visita alla mostra “Andy Warhol and pop friends” promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi

La mostra “Andy Warhol and POP Friends”, ospitata presso l’ex Convento del Carmine di Modica, ha ottenuto una proroga fino a domenica 20 ottobre, vista l’enorme affluenza e le numerose prenotazioni, in particolare da parte delle scuole. Questo evento, inaugurato lo scorso giugno, ha attirato migliaia di visitatori, compresi circa 2000 studenti provenienti dalla provincia di Ragusa e altre parti della Sicilia. L’esposizione rappresenta un’importante opportunità educativa per le nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di esplorare uno dei movimenti artistici più influenti del XX secolo: la Pop Art.

Curata dal critico d’arte Graziano Menolascina, la mostra celebra le opere di Andy Warhol e di altri protagonisti della Pop Art, come Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Francesco Clemente e Robert Rauschenberg. Tra le opere esposte spiccano i celebri ritratti di Marilyn Monroe e Liza Minnelli, insieme a icone come Mickey Mouse e la serie dei Flowers. Un’opera particolarmente suggestiva è Vesuvius, un grande acrilico su tela realizzato da Warhol nel 1985, che ritrae l’eruzione del Vesuvio attraverso una vibrante esplosione di colori.

La mostra, che si tiene nel suggestivo ex Convento del Carmine in Piazza Matteotti, è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito dedicato ciaotickets.com.

