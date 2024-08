Due sedie Job per l’accesso al mare a Sampieri e Donnalucata

Le ha acquistate il Comune di Scicli e sono state consegnate nelle postazioni di Donnalucata e di Sampieri. In sosta presso i gazebo di “Mare senza frontiere” chi ha necessità del loro utilizzo potrà farne richiesta all’arrivo nei gazebo in cui sono stati posizionati. Con questo nuovo servizio si concede alle persone con disabilità di poter accedere al mare senza grosse difficoltà.

Le sedie job

“Il nome lo hanno inventato a Napoli: Job non è un inglesismo ma “Jamme ò bagno! – afferma il sindaco Mario Marino – come Amministrazione comunale abbiamo acquistato le due sedie Job per consentire l’accesso in mare a persone con diverse abilità. Assieme all’assessore Enzo Giannone le abbiamo consegnato alle postazioni del progetto ‘Mare senza frontiere’ dell’Asp di Ragusa, a Sampieri e a Donnalucata. Questa iniziativa rientra nella più ampia attività amministrativa di accessibilità dei luoghi pubblici a tutti i cittadini”.

