Un sabato pomeriggio ad alta tensione a Ragusa con l'inseguimento da parte della Polizia di Stato di Ragusa e Vittoria nei confronti di due presunti ladri di nazionalità tunisina. Stavano per compiere un futuro a Ragusa ma il colpo non è riuscito grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Ne è seguito un inseguimento che è finito in un burrone e con l'arresto di uno dei due presunti ladri. Il retroscena è illustrato oggi in un articolo del quotidiano La Sicilia a firma di Giuseppe La Lota.

















Il furto è stato sventato da una volante della polizia, ma i due sono riusciti a fuggire in direzione Cinque Zucchi. Giunti all’altezza del Centro Seia sono stati intercettati da una pattuglia della polizia di Vittoria allertata dai colleghi ragusani, che si è messa all’inseguimento dei fuggitivi. Ne è venuta fuori una fuga spericolata che si conclude nel burrone di una trazzera di campagna. La fuga è continuata a piedi e i poliziotti hanno avuto la meglio riuscendo a bloccare uno dei due, un tunisino di circa 40 anni adesso a disposizione della magistratura.