Due nuovi corsi di laurea a Ragusa

Il polo universitario ibleo si prepara ad accogliere due nuovi corsi di laurea nella Struttura Didattica Speciale dell’Università di Catania, a partire dal prossimo anno accademico. Questi nuovi percorsi si affiancheranno agli attuali corsi già presenti nella sede di Ragusa, ampliando l’offerta formativa e consolidando il ruolo del territorio nel panorama accademico regionale.

Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie

Questo corso, con 180 posti disponibili, si terrà nella sede della Scuola dello Sport in via Magna Grecia. Offrirà agli studenti la possibilità di approfondire gli studi nel campo delle scienze motorie e del benessere fisico.

Corso Triennale in Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei

Accessibile liberamente, questo corso sarà dedicato allo studio e alla gestione dei sistemi produttivi agrari nel contesto mediterraneo. Si collocherà sotto l’egida della Struttura Didattica Speciale di Ragusa.

Il Comune di Ragusa, in collaborazione con il Libero Consorzio di Ragusa, ha ottenuto in comodato d’uso per 30 anni i locali della ex Scuola dello Sport, con l’obiettivo di trasformarli in un polo strategico per il movimento sportivo e non solo. I lavori di ristrutturazione sono ormai completati, e la struttura è pronta per una nuova vita.

