Due nuovi bandi da parte del GAL Terra Barocca. A Modica focus di approfondimento. Ecco quando

Il GAL Terra Barocca sta promuovendo due nuovi bandi per lo sviluppo del territorio, offrendo importanti opportunità per le imprese locali. Per divulgare ed informare sulle opportunità offerte dai bandi, è stata avviata un’animazione territoriale che prevede una serie di appuntamenti, il primo dei quali si terrà a Modica questo mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 17:30, presso il Palazzo della Cultura.

Il primo bando riguarda la misura 16.9 e prevede attività dedicate all’inclusione sociale. Il secondo bando, invece, riguarda l’attività di cooperazione tra aziende agricole. Entrambi i bandi, disponibili già sul sito www.galterrabarocca.com, rappresentano un’importante opportunità per le imprese del territorio, offrendo finanziamenti e supporto alle attività.

L’incontro di Modica vedrà la partecipazione del sindaco, Maria Monisteri e di Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca. Durante l’incontro, gli esperti forniranno informazioni dettagliate sui bandi e risponderanno alle domande degli interessati.

Il GAL Terra Barocca mira a promuovere lo sviluppo del territorio attraverso l’offerta di bandi che vanno in favore delle imprese. Grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso i bandi precedenti, molte imprese hanno avuto la possibilità di avviare nuove attività e di creare nuovi posti di lavoro, contribuendo in modo significativo al benessere dell’economia locale.

Recentemente, a Modica, è stata inaugurata una delle tante nuove attività che sono nate grazie ai finanziamenti del GAL Terra Barocca. Si tratta di un atelier artigianale di moda, beneficiario di un contributo grazie al bando 6.2 ambito 2, guidato da Federica Minardo. L’azienda ha ricevuto un finanziamento a fondo perduto, che ne ha favorito la fase di start-up, dimostrando l’importanza dei bandi promossi dal GAL per lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Il GAL Terra Barocca continuerà a promuovere iniziative simili, offrendo opportunità concrete alle imprese del territorio e sostenendo la crescita dell’economia locale. Gli appuntamenti di animazione territoriale rappresentano un’importante occasione per conoscere i bandi e per avere informazioni dettagliate sui finanziamenti disponibili.