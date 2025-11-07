Due incidenti stradali nell’arco di dodici ore nello Sciclitano

Nei due incidenti due soli feriti. Non sono gravi, in entrambi i casi, le loro condizioni. In quello di ieri sera, verificatosi in prossimità del bivio di contrada Timperosse sulla Donnalucata-Marina di Ragusa, è finito in ospedale, per le ferite riportate, un cittadino tunisino di 41 anni che viaggiava a bordo del suo ciclomotore. In strada era con il mezzo a due ruote a fari spenti. Lo scontro è avvenuto con una Range Rover Evoque il cui conducente è rimasto illeso. Da Marina di Ragusa il Suv viaggiava in direzione di Donnalucata. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Scicli che hanno soccorso, con l’equipe del 118, il ferito.

E’ stata la pioggia, invece, a influire sull’incidente che si è verificato poche ore fa sulla provinciale che collega Scicli con Sampieri. In prossimità di un avvallamento, carico dalla pioggia battente in queste ore, un’auto con alla guida un giovane sarebbe planata andando ad invadere la corsia opposta sulla quale transitata un’altra autovettura in direzione di Scicli. Illeso il giovane mentre l’altro occupante dell’auto coinvolta è stato soccorso e trasferito all’ospedale; l’apertura dell’airbag avrebbe limitato i danni fisici all’uomo. Anche in questo incidente per rilevare la dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

