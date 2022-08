Due incidenti e più auto coinvolte

Due incidenti stradali si sono verificati questo pomeriggio in provincia di Ragusa. Il primo sulla Vittoria – Comiso nei pressi di Villa Orchidea due autovetture per cause ancora in via di accertamento sono entrate in collisione mentre un secondo incidente si è invece verificato con il coinvolgimento di più automobili nei pressi di Santa Croce Camerina. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per aiutare le persone rimaste ferite e per regolare il traffico veicolare.