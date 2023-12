Due incidenti a Ragusa. Paura per auto con impianto a gas

di Giada Drocker – Timore per l’impianto a gas con cui era alimentata una autovettura che si è capottata in via Paestum nella serata. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. La autovettura, una Y10 ha coinvolto anche un altro veicolo che era parcheggiato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a staccare l’impianto neutralizzando il rischio di scoppio, e i carabinieri.

Tre i veicoli coinvolti invece in un incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Castiglione, alle porte di Ragusa, lungo la statale 115 al chilometro 314+300. Si tratta di una Alfa Romeo Brera, una Fiat Punto e una Opel Adam. Ancora da verificare la dinamica. Un ferito; è stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Viabilità in tilt. Sul posto per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale di Ragusa.