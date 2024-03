Due giovani ragusani in finale ai campionati di astronomia

Due giovani studenti ragusani del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa sono stati selezionati per le finali dei campionati di astronomia, un evento a carattere nazionale che si svolgerà dal 16 al 18 aprile. Si tratta di Luca Mazzariol (categoria master), studente del terzo anno e di Andrea Mineo (categoria junior 2) studente del primo anno. Luca Mazzariol, tra l’altro, aveva già partecipato lo scorso anno ottenendo ottimi risultati a Cortina D’Ampezzo. Quest’anno, invece, la finale si terrà a Reggio Calabria, una città legata anch’essa, storicamente, agli osservatori astronomici.

LA SELEZIONE

Per accedere alle finali i ragazzi hanno dovuto effettuare una selezione d’istituto e una selezione regionale che si è svolta a Catania. A Reggio Calabria, gli studenti ragusani si cimenteranno in due prove, sia scritte che pratiche, entrambe di astronomia e astrofisica. Ad accompagnarli, il professor Rosario Distefano, referente per il progetto: “Il mio è un ruolo di tutoraggio e ci tengo a sottolineare che i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Personalmente, ho solo il merito di supportarli”. Un risultato ottimo per l’intero istituto, non certo scontato, che potrebbe aprire a questi giovani alcune porte lavorative, anche molto interessanti, per il futuro.

© Riproduzione riservata