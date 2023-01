Due giovani comisani rubano un’auto: beccati e denunciati

Sono stati denunciati in stato di libertà due giovani comisani per il reato di furto aggravato in concorso di un’auto.

I due sono stati bloccati ieri dalla polizia dopo che il proprietario dell’auto ha immediatamente telefonato per avvisare le forze dell’ordine.

L’AUTO E’ STATA RESTITUITA AL PROPRIETARIO

L’auto è stata trovata poco fuori città con ancora a bordo i due giovani. Subito dopo essere stati bloccati, sono stati ritrovati anche un arnese per lo scasso e un taglierino, tutto materiale sottoposto a sequestro.

I due sono stati denunciati a piede libero per furto e porto abusivo d’armi in concorso. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.