Due donne candidate a sindaco di Modica: Maria Monisteri ed Ivana Castello

Inizia già a delinearsi il quadro dei candidati alla alla corsa di Palazzo San Domenico ed è già certo che la competizione sarà caratterizzata dal colore rosa.

Ci saranno infatti tra i candidati che hanno annunciato già la propria candidatura, due donne a catalizzare sicuramente consensi ed attenzione.

In corsa anche Nino Giarratana, che seppur non abbia ancora fatto trapelare nulla delle sue liste e della sua collocazione, ha recentemente affermato sulla propria pagina social che è fermamente intenzionato a proseguire sulla propria strada candidandosi a primo cittadino.

Per la Castello è stata già convocata per Sabato 11 marzo la conferenza stampa del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle e di Sinistra Italiana, per annunciare la sua candidatura unitaria a sindaco di Modica. Parteciperanno per il PD l’onorevole Nello Di Pasquale, il Segretario cittadino Salvatore Poidomani, il Vice Segretario Francesco Stornello e il Presidente dell’Assemblea Giovanni Spadaro.Il Movimento Cinque Stelle sarà rappresentato dall’onorevole Stefania Campo, dal referente regionale Nuccio Di Paola e dal Consigliere comunale Marcello Medica. Per Sinistra Italiana saranno presenti Angelo Rinollo, coordinatore provinciale, e Vito D’Antona.

Ancora invece nulla di ufficiale in casa dell’On. Ignazio Abbate che aveva proprio annunciato al nostro giornale che in questi giorni avrebbe ufficializzato il nome del candidato che avrebbe corso per il suo progetto politico. Nonostante la mancanza di ufficialità tuttavia, il nome pare sia stato già deciso e la quadra finalmente, trovata. Non è stato semplice perchè alla candidatura ambiva anche l’ex vice sindaco, Linguanti e la scelta non è stata facile, ma pare ormai compiuta. Si attende soltanto che al più prsta venga comunicata assieme a tutta la squadra che sarà chiamata a sostenerla.