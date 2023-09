Due coniugi e una casalinga arrestati per droga a Ispica

L’uomo era già sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali ed era noto alle forze dell’ordine per numerosi reati specifici, inclusi reati contro il patrimonio e la persona. La donna aveva precedenti per reati di minor gravità. I coniugi sono stati beccati alla periferia di Ispica, mentre erano in auto, e sono stati sottoposti a perquisizione. Durante l’operazione, sono stati scoperti 55 grammi di cocaina addosso alla donna e oltre 1000 euro in banconote di vario taglio in possesso dell’uomo. Inoltre, è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione della coppia, dove è stato trovato un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della droga.