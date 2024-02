Due appuntamenti al circolo Brancati a Scicli fra guerra e scrittura

Domani alle 18 nella sede del Circolo Brancati in via Aleardi Conversazione sulla “Palestina”. Attesi interventi di Giusi D’Ottavio su “Gaza: una testimonianza”, di Bruno Marino su “Cenni storico-cartografici del conflitto arabo-palestinese-israeliano”. A condurre la serata Pinuccio Tidona. L’organizzazione è del Movimento Vitaliano Brancati e dell’Unitrè di Scicli.

Domenica, poi, alle 18,30 sempre nella stessa sede di via Aleardi, si terrà la presentazione del nuovo libro della scrittrice Simona Lo Iacono dal titolo “Virdimura”. Giuseppe Pitrolo converserà con l’autrice, che chiude nella città di Scicli il giro nazionale di presentazioni per l’uscita del libro che si annuncia già come best seller in Italia.

