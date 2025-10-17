RAGUSA – Il Comune di Ragusa ha deciso di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) la proposta di revisione della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana, sollevando dubbi su alcune scelte che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, potrebbero penalizzare il territorio e limitare l’efficacia dei servizi sanitari per i cittadini. La decisione arriva dopo mesi di […]
Droga a Ragusa: blitz nel centro storico, arrestato spacciatore con quasi due chili di stupefacenti
17 Ott 2025 09:52
Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti nel cuore del capoluogo ibleo, dove sono stati sequestrati quasi due kg di stupefacenti. I Carabinieri di Ragusa hanno arrestato in flagranza un 28enne di origine tunisina, gravemente indiziato del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, nel pieno centro storico di Ragusa, in un’area tra Corso Italia e via Mario Leggio, dove negli ultimi mesi si è registrato un incremento di episodi legati allo spaccio, destando crescente preoccupazione tra i residenti.
Il blitz dei Carabinieri: la casa trasformata in una centrale di spaccio
Nel corso di un mirato servizio di osservazione, i militari hanno notato movimenti sospetti di alcune persone che si incontravano per pochi istanti lungo i vicoli del centro. Tra questi, un giovane extracomunitario a bordo di un monopattino elettrico, che si muoveva con fare nervoso tra le vie principali prima di rincasare.
I Carabinieri hanno deciso di monitorare gli ingressi nella sua abitazione, notando un continuo via vai di persone. È così scattato il blitz: durante la perquisizione domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno scoperto una stanza adibita a vera e propria centrale di spaccio.
All’interno, sono stati sequestrati: 1,9 chilogrammi di hashish, suddivisi in diversi panetti, 17 grammi di cocaina, 23 grammi di crack, 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.
L’arresto e il trasferimento in carcere
Alla luce dei riscontri, il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
In base al principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità dell’indagato sarà accertato nel corso del procedimento giudiziario, come previsto dalla legge.
