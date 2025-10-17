Droga a Ragusa: blitz nel centro storico, arrestato spacciatore con quasi due chili di stupefacenti

Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti nel cuore del capoluogo ibleo, dove sono stati sequestrati quasi due kg di stupefacenti. I Carabinieri di Ragusa hanno arrestato in flagranza un 28enne di origine tunisina, gravemente indiziato del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, nel pieno centro storico di Ragusa, in un’area tra Corso Italia e via Mario Leggio, dove negli ultimi mesi si è registrato un incremento di episodi legati allo spaccio, destando crescente preoccupazione tra i residenti.

Il blitz dei Carabinieri: la casa trasformata in una centrale di spaccio

Nel corso di un mirato servizio di osservazione, i militari hanno notato movimenti sospetti di alcune persone che si incontravano per pochi istanti lungo i vicoli del centro. Tra questi, un giovane extracomunitario a bordo di un monopattino elettrico, che si muoveva con fare nervoso tra le vie principali prima di rincasare.

I Carabinieri hanno deciso di monitorare gli ingressi nella sua abitazione, notando un continuo via vai di persone. È così scattato il blitz: durante la perquisizione domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno scoperto una stanza adibita a vera e propria centrale di spaccio.

All’interno, sono stati sequestrati: 1,9 chilogrammi di hashish, suddivisi in diversi panetti, 17 grammi di cocaina, 23 grammi di crack, 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce dei riscontri, il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In base al principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità dell’indagato sarà accertato nel corso del procedimento giudiziario, come previsto dalla legge.

