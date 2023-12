Droga a Modica: arrestato un 19enne modicano per spaccio

Due persone sono state denunciate durante il ponte dell’Immacolata dai carabinieri di Modica: uno studente di 19 anni, censurato e celibe, trovato in possesso di 60 grammi di hashish e un 43enne disoccupato, pluripregiudicato e convivente, trovato con 40 grammi di hashish. Inoltre, è stata segnalata alla Prefettura di Ragusa un’altra persona, un 26enne disoccupato, celibe, e censurato, in possesso di una modesta quantità di marijuana per uso personale.

ARRESTATO UN 19ENNE PER DROGA



L’intervento dei militari ha portato anche all’arresto di un 19enne modicano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, posto agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un totale di 80 grammi di hashish e 385 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata, compreso il materiale utilizzato per il confezionamento, trovato durante le perquisizioni effettuate nei domicili e nei veicoli.