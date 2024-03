Droga a domicilio: Operazione “Delivery”, Corte d’Appello riforma in parte le condanne di primo grado

Un giro di droga, prevalentemente cocaina ma anche marijuana, quello che era stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Modica. Intercettazioni telefoniche e ambientali tra giugno 2019 e febbraio 2020 con sequestri e arresti in due piazze di spaccio, Scicli e Modica. L’operazione era stata denominata “Delivery” perché lo smercio avveniva prevalentemente con la “consegna a domicilio”. Nel corso delle indagini ci sono stati 5 arresti, 3 deferimenti per spaccio in flagranza, e poi ulteriori riscontri fino ad arrivare all’esecuzione a gennaio del 2021 di 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 6 obblighi di dimora e un arresto domiciliare. Tre gruppi in parte legati da legami famigliari, che si rifornivano a Catania e Vittoria.

La Terza sezione penale della Corte di Appello di Catania, presidente Francesca Cercone, ha riformato parte della sentenza di primo grado emessa in abbreviato il 17 marzo del 2022 dal gip presso il Tribunale di Ragusa, Andrea Reale. Ma l’impianto accusatorio ha sostanzialmente retto

ECCO I DETTAGLI

La condanna per Francesco Asta (difeso dall’avvocato Matteo Anzalone) passa da 6 anni, 9 mesi e 34mila euro di multa, a 4 anni e 9 mesi con 24mila euro di multa in continuazione con altra sentenza; per Rita Cangialosi (avv.Michele La Pertosa), da 6 anni e 8 mesi con 36mila euro di multa a 4 anni, 8 mesi e 26.000 euro; per Davide Caruso (avv.Giuseppe Aprile Carbone) da 6 anni, 8 mesi e 36.000 euro a 4 anni e 8 mesi con 26mila euro di multa. Ridotte le pene anche per Kevin Fidone (avv.Edoardo Cappello) da 10 mesi e 2.000 euro a 8 mesi e 1.400 euro di multa; per Angelo Nicotra (avv.Cristina Anna D’Aquila), da 10 mesi e 3.000 euro a 8 mesi e 1.400 euro; per Khalid Hamrchkara (Giorgio Terranova e Enrico Platania) da 5 anni e 22mila euro a 4 anni e 4 mesi e 20.000 euro di multa.

Assolto in Appello perché il fatto non sussiste, Karim Maghfour (avv.Massimo Garofalo); in primo grado era stato condannato a 1 anno, 8 mesi e 4.200 euro di multa, in continuazione con altra sentenza irrevocabile.

Confermate le condanne per Saad Hamrchkara (Enrico Platania) a 4 anni, 4 mesi e 20.000 euro; Maria Cecilia La Rocca (Giuseppe Aprile Carbone) 2 anni e 2.000 euro; Tarik Marwan (Enrico Platania) 4 anni, 4 mesi e 20.000 euro di multa; Jasmin Tidona (Iwan Pediglieri) 2 anni e 2.000 euro di multa; Donato Francesco Zisa (Rinaldo Occhipinti e Daniele Scrofani), 3 anni e 16.000 euro; Giulia Ferrante (Giuseppe Aprile Carbone) 6 mesi e 1.000 euro.

Novanta 90 giorni per il deposito della motivazione con sospensione dei termini di custodia cautelare per gli imputati detenuti

