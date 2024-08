Dottoressa aggredita in guardia medica. Ecco cosa è successo di notte

Preoccupazione per un episodio, avvenuto qualche notte fa, che ha visto, presso il presidio di guardia medica di Vittoria, l’aggressione ai danni del personale medico. In questa occasione, la dottoressa di turno è stata vittima di gravi minacce verbali che l’hanno costretta a interrompere il servizio e a recarsi urgentemente in pronto soccorso. Il giorno successivo, ha sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Vittoria. A causa di questo grave episodio, il presidio è rimasto chiuso dalle prime ore del 31 luglio, privando la comunità di un servizio essenziale.

Gli episodi di violenza contro il personale medico sono purtroppo diventati una triste consuetudine, con conseguenze devastanti non solo per le vittime dirette, ma anche per la continuità dei servizi sanitari offerti alla comunità.

La denuncia di Assoutenti

Assoutenti Provincia di Ragusa ha espresso profonda preoccupazione e indignazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di proteggere chi lavora quotidianamente per la salute dei cittadini. L’associazione ha richiesto con fermezza l’istituzione immediata di un servizio di vigilanza presso ogni presidio della provincia, evidenziando come la presenza di personale di sicurezza possa prevenire e dissuadere comportamenti violenti, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e un servizio sanitario efficiente.

© Riproduzione riservata