Doppio tentato furto al liceo Cannizzaro di Vittoria. Una notte poco tranquilla

Doppio tentativo di furto presso il Liceo Statale “Cannizzaro” di Vittoria nella notte scorsa. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle guardie giurate dell’istituto La Sicurezza, il tentativo è stato stoppato.

Il primo episodio è avvenuto nella prima serata, quando le guardie giurate hanno risposto prontamente a un segnale di allarme proveniente dalla sede del liceo. Al loro arrivo, è stato individuato un infisso manomesso di una finestra situata nei pressi dei distributori automatici di bevande e merendine. Nonostante l’apparente tentativo di effrazione, i distributori erano rimasti integri e non c’era alcuna presenza sospetta nei dintorni.

Il dirigente scolastico e i Carabinieri sono stati immediatamente allertati e si sono recati sul posto per un’ispezione approfondita. Grazie alla prontezza d’intervento, è stato possibile prevenire danni significativi alla struttura.

Sempre durante la notte gli ignoti malintenzionati hanno fatto un secondo tentativo di introdursi nella scuola. Tuttavia, ancora una volta, l’efficacia del sistema di allarme ha scongiurato il crimine. Le guardie giurate, insieme a Polizia e Carabinieri, sono intervenute prontamente, impedendo agli intrusi di proseguire nel loro intento.

Durante il sopralluogo interno successivo, è stato evidente che i ladri non avevano avuto il tempo di compiere alcun furto o di danneggiare i distributori automatici. Sebbene gli stessi fossero stati spostati.

Gli agenti di Polizia intervenuti hanno prontamente rilevato l’effrazione e le impronte presenti sulla scena del crimine. La squadra di Polizia Scientifica è stata immediatamente allertata per condurre le indagini necessarie al fine di individuare e perseguire gli autori di questi tentativi di furto.