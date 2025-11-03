Doppio sbarco: 144 migranti salvati tra Pozzallo e Isola delle Correnti

E’stata la Guardia di finanza con due diversi mezzi navali a soccorrere e trasferire a Pozzallo un gruppo di 72 migranti. Il gruppo era sbarcato questa mattina a Isola delle correnti. Una delle unità della Guardia di finanza ha trainato anche l’imbarcazione di vetroresina utilizzata dai migranti, ancora allestita con due potenti motori fuoribordo, per affrontare il viaggio che avrebbe avuto origine dalla città di Zwara. Le nazionalità di provenienza sarebbero Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Tra i 72 anche 8 minori: avrebbero trascorso 2 notti e un giorno a mare.

A distanza di poco è arrivata a Pozzallo anche la motovedetta Cp 325 della Capitaneria di Porto in servizio a Pozzallo; ha raggiunto e soccorso altri 72 migranti, (69 adulti e 3 minori) a circa 90 miglia a sud/sud est di Pozzallo. Il gruppo era partito da Tripoli, 2 notti e 3 giorni fa. I migranti provengono da Bangladesh, Sudan, Sud Sudan ed Egitto. Dopo il doppio controllo medico operato dall’Usmaf e dall’Azienda sanitaria provinciale, con i team guidati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, tutti i migranti, di entrambe le operazioni sono stati trasferiti alll’hot spot di Pozzallo. Molti i casi di scabbia. foto di repertorio

