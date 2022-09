Doppio colpo del Modica Calcio: arrivano Prezzabile e Coria

Un vero e proprio ‘colpaccio’ come si usava dire una volta, che fa il paio con Facundo Gabriel Coria, trequartista di nazionalità argentina, 35 anni, alto 1metro e 80. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra ed ha un curriculum di assoluto valore, con esordi nel suo Paese, nel Velez. Poi l’Emelec in Colombia, ancora Argentinos Junior, Quilmes ed Estudiantes sempre in Argentina, Villareal in Spagna, Pachuca in Messico, il Colo Colo in Cile, un’esperienza negli Stati Uniti con Washington DC United, il Monegas in Colombia e poi la serie D in Italia a Messina, Casarano e Bisceglie, squadra con cui ha giocato la scorsa stagione. Gabriel Facundo Coria, è un vero e proprio ‘crack’ per l’Eccellenza; ha speso carriera e fatto gol tra le Primera Division argentina, l’MLS negli States, la Liga in Spagna, i massimi campionati del Messico e della Colombia e ha presenze e reti nelle principali manifestazioni nazionali e continentali nel SudAmerica