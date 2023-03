Dopo tre mesi si completa la giunta. Ingresso di FdI con l’assessore Tonino Cafisi

A tre mesi esatti dalle dimissioni di Lucia Franzò da componente della giunta Leontini, si completa la squadra assessoriale con la nomina di Tonino Cafisi esponente di Fratelli d’Italia. L’ingresso del partito della Presidente Giorgia Meloni all’interno della compagine amministrativa và a rafforzare l’Amministrazione comunale di Ispica. Una forza in più che il sindaco Leontini cercava e, per la verità, annunciava da qualche tempo sottolineando come si stava lavorando per rendere più forte l’assetto di giunta.

Oggi la presentazione, a palazzo Bruno di Belmonte, dell’adesione in giunta di Fratelli d’Italia

“Oggi, con il nostro capogruppo all’Ars Giorgio Assenza, abbiamo sancito il pieno sostegno di Fratelli d’Italia all’amministrazione guidata dal sindaco Innocenzo Leontini – afferma il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale del partito – con spirito costruttivo e di collaborazione per l’interesse della città Fratelli d’Italia esprime da oggi in giunta l’assessore Tonino Cafisi e in consiglio continuerà a contare sull’importante supporto della nostra consigliera Mary Ignaccolo. Ringrazio il coordinatore cittadino Carmelo Alfano per l’azione sul territorio e il suo lavoro prezioso di raccordo, Paolo Santoro, commissario dell’Iacp Ragusa, ed il sindaco Innocenzo Leontini al quale mi lega un rapporto di stima politica e umana. Lavoreremo a tutti i livelli e a testa bassa per far crescere Ispica e per tutelare la sua comunità”.

In seno alla giunta Leontini un partito politico

L’ingresso di Fratelli d’Italia, di fatto, dà l’impronta politica alla compagine di amministrazione. Un ingresso atteso da tempo che già si intravedeva in consiglio comunale con la consigliera Mary Ignaccolo la quale dopo le elezioni regionali aveva annunciato di voler continuare “a lavorare al servizio di una città che, oggi più di ieri, ha bisogno di noi per iniziare insieme un nuovo progetto di crescita con il coinvolgimento attivo e fattivo dei nostri rappresentanti a Roma e a Palermo. Fratelli d’Italia a Ispica è una realtà”. Attesa intanto la distribuzione delle delle deleghe. La vice sindacatura, finora in forza a Pippo Barone dopo le dimissioni di Lucia Franzò, dovrebbe essere mantenuta dallo stesso.