Dopo Linea Blu a Scicli arriva anche Linea Verde. Andrà in onda il 25 settembre

La puntata condotta da Peppone Calabrese andrà in onda domenica 25 settembre dalle 12,20 su Rai Uno.

A darne l’annuncio l’amministrazione retta dal sindaco Mario Marino.

“LineaVerde Domenica” farà un focus sull’azienda di Lorenzo Cannella, sita in territorio di Sampieri, che produce in acquacoltura con la coltivazione idroponica, sfruttando come vettore comune l’acqua, da un lato allevando specie ittiche in ambienti confinati e controllati, dall’altro utilizzando una coltivazione fuori suolo (in acqua, appunto) per ortaggi e affini.

Quindi le telecamere di Rai Uno si recheranno in via Mormina Penna, dove il cicerone Enrico Statello condurrà Peppone Calabrese alla scoperta dei miti religiosi di Scicli e della sua storia. Con un fuori programma dedicato alla testa di turco, il famoso bignè di Scicli, farcito sul momento da Federica Pisana.

Per Scicli una stagione straordinaria di promozione il settembre appena iniziato.