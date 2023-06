Dopo incidente, lo aspetta davanti l’ospedale e lo colpisce con una pistola

Prima un incidente stradale, poi un’aggressione dinnanzi il pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. E’ il singolare episodio avvenuto nella notte nella città ipparina. Un incidente stradale tra due autovetture con feriti. Una delle persone coinvolte va al Pronto Soccorso per farsi medicare.

L’occupante dell’altra autovettura lo avrebbe atteso fuori dall’ospedale e, armato, stando alle prime informazioni, lo ha colpito con il calcio di una pistola ferendolo in modo serio alla testa. Non si sarebbe trattato di uno sparo. Indagini della Polizia. Ancora non sono noti altri dettagli. foto di repertorio