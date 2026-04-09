Donne e vino in Sicilia: un viaggio tra cultura, economia e sostenibilità

Un viaggio tra vigne, tradizione e innovazione: “La Sicilia delle donne e del vino – Figlie di una DOC minore”, il nuovo libro di Valeria Lopis, traccia un ritratto affascinante della Sicilia contemporanea, raccontata attraverso il contributo femminile al settore vitivinicolo.

L’opera mette in luce come le produttrici siciliane — enologhe, agronome, sommelier e imprenditrici — abbiano trasformato la viticoltura, elevando il vino da semplice prodotto agricolo a simbolo culturale e identitario. La Sicilia si conferma laboratorio di innovazione economica e sociale: con quasi 100.000 ettari vitati, l’isola è seconda in Italia per estensione dei vigneti e prima assoluta per superficie biologica.

Lopis riflette sul concetto di “minore”, inteso non come inferiore ma come attenzione alla qualità, alla preziosità dei dettagli e alla resilienza culturale. Attraverso l’associazione Le Donne del Vino, composta da 120 socie, le donne guidano il rinnovamento del settore: pur gestendo il 21% della superficie agricola, producono il 28% del PIL agricolo siciliano, catalizzando la transizione dal vino sfuso all’imbottigliamento e consolidando l’enoturismo e il marketing territoriale.

Il libro documenta come la leadership femminile abbia generato impatti profondi anche sul piano sociale e culturale, trasformando le aziende vitivinicole in presidi di storia partecipata, sostenibilità ambientale e resilienza economica. Lopis mostra come il ritorno alla terra e il dialogo con la tradizione rappresentino la chiave per la rinascita dell’isola, unendo prospettive economiche, agricole e umane.

Valeria Lopis, nata a Catania nel 1979 e docente e giornalista, ha percorso centinaia di chilometri tra i vigneti siciliani per documentare questo fenomeno. Con “La Sicilia delle donne e del vino” porta alla luce storie di resilienza e innovazione che fanno del vino un potente simbolo di identità e rinascita.

© Riproduzione riservata