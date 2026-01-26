Donnalucata riparte: lungomare ripulito dopo il ciclone Harry. FOTO

Ripulito da ogni genere di residui lapidei ed in ferro, il lungomare è tornato ad essere fruibile. Lo si è visto nella pausa domenicale di ieri che ha portato nella borgata sciclitana tante persone con il doppio fine di vedere lo “scempio” causato dalla tre giorni del ciclone Harry e di godersi la piacevole giornata dalle temperature primaverili. Gli operai del Comune e quelli della Protezione Civile comunale, nei giorni successivi all’evento calamitoso, hanno lavorato senza sosta per riportare la normalità anche a Donnalucata, la seconda frazione sciclitana che ha subito danni dalla potenza del ciclone seppure di gran lunga inferiori a quelli registrati a Sampieri. Le aree danneggiate, nella zona del lungomare di via Marina ad est del porticciolo donnalucatese, sono state tutte circoscritte dalla rete di fettuccina colorata indicante il pericolo in caso di superamento di essa. Tutte le basole ed i tratti di muretti in pietra sradicati dalla base e catapultati in mezzo alla sede stradale del lungomare sono state recuperate e messe da parte. Fra l’altro il lungomare di via Marina andrà ad essere sottoposto ad un rifacimento complessivo grazie ad un finanziamento di oltre due milioni di euro. Il Comune sciclitano ha ricevuto una somma, pari a 2.133.967,17 euro, interamente dedicata alla borgata di Donnalucata. Le previsioni sono positive: “finanziamento che vede beneficiario il nostro ente – spiega l’assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzioni, Enzo Giannone – e che andrà ad essere speso interamente all’interno della borgata con il rifacimento del lungomare di via Marina che avrà un nuovo look degno di essere visitato per essere uno dei luoghi della fiction del Commissario Montalbano. Una parte della somma andrà destinata anche alla sistemazione di via Pirandello, la strada parallela al lungomare sita nel centro storico della borgata. I soldi, materialmente, sono attesi a marzo; andremo in appalto nel mese di aprile con i lavori che andranno ad iniziare nel mese di settembre. Siamo contenti di essere riusciti in così poco tempo tutti i luoghi colpiti dal ciclone Harry. Ora ci attendiamo di intervenire per ripristinare pavimentazioni e muretti danneggiati dalle onde del mare. Qui il percorso è un po’ più lungo”.

La foto del ciclone sul lungomare di Donnalucata è tratta dal sito di Mario Benenati.

