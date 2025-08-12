L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Donnalucata: Barbara Palazzolo torna in Sicilia per presentare “Cracca il codice della ricchezza”
12 Ago 2025 15:42
Domenica 17 agosto, al calare del sole, Donnalucata si trasformerà in un piccolo scrigno di luce e ispirazione. Nel cortile di Palazzo Mormino, avvolto dal bagliore di centinaia di candele, la scrittrice siciliana Barbara Palazzolo – da nove anni residente a Toronto – presenterà il suo libro Cracca il codice della ricchezza, già pubblicato in tre lingue e distribuito in tutto il mondo.
L’evento, organizzato dall’associazione Il Molo con il patrocinio del Comune di Scicli, sarà molto più di una presentazione letteraria: un viaggio tra parole, arte e crescita personale, immersi in un’atmosfera intima e suggestiva. I visitatori saranno accolti da un percorso illuminato e dal profumo dei fiori di FlorGuarino, fino a raggiungere il cuore della serata.
Il libro di Palazzolo esplora la ricchezza autentica come equilibrio interiore, intrecciando finanza consapevole, sviluppo personale e risveglio spirituale. “Tornare dove tutto è iniziato non è solo un traguardo – afferma l’autrice – ma un messaggio per chi crede che i sogni si realizzino quando si ha il coraggio di crederci”.
Il programma prevede accoglienza alle 20:00, seguita dalla visita alla mostra del maestro Nunzio Barrera. Alle 20:30, condotta da Alessandra Lombardi, prenderà il via il dialogo con l’autrice, arricchito da letture, ricordi e aneddoti della sua vita tra Sicilia e Canada.
Spazio anche all’incontro diretto con il pubblico, foto e dediche personalizzate, con la luce calda delle candele a fare da cornice fino alla chiusura. Il finale sarà riservato a un momento conviviale per ospiti, autorità e stampa.
Una notte dove letteratura, arte e magia si intrecceranno, lasciando che la brezza di mare porti via le parole per trasformarle in ispirazione.
