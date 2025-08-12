Donnalucata: Barbara Palazzolo torna in Sicilia per presentare “Cracca il codice della ricchezza”

Domenica 17 agosto, al calare del sole, Donnalucata si trasformerà in un piccolo scrigno di luce e ispirazione. Nel cortile di Palazzo Mormino, avvolto dal bagliore di centinaia di candele, la scrittrice siciliana Barbara Palazzolo – da nove anni residente a Toronto – presenterà il suo libro Cracca il codice della ricchezza, già pubblicato in tre lingue e distribuito in tutto il mondo.

L’evento, organizzato dall’associazione Il Molo con il patrocinio del Comune di Scicli, sarà molto più di una presentazione letteraria: un viaggio tra parole, arte e crescita personale, immersi in un’atmosfera intima e suggestiva. I visitatori saranno accolti da un percorso illuminato e dal profumo dei fiori di FlorGuarino, fino a raggiungere il cuore della serata.

Il libro di Palazzolo esplora la ricchezza autentica come equilibrio interiore, intrecciando finanza consapevole, sviluppo personale e risveglio spirituale. “Tornare dove tutto è iniziato non è solo un traguardo – afferma l’autrice – ma un messaggio per chi crede che i sogni si realizzino quando si ha il coraggio di crederci”.

Il programma prevede accoglienza alle 20:00, seguita dalla visita alla mostra del maestro Nunzio Barrera. Alle 20:30, condotta da Alessandra Lombardi, prenderà il via il dialogo con l’autrice, arricchito da letture, ricordi e aneddoti della sua vita tra Sicilia e Canada.

Spazio anche all’incontro diretto con il pubblico, foto e dediche personalizzate, con la luce calda delle candele a fare da cornice fino alla chiusura. Il finale sarà riservato a un momento conviviale per ospiti, autorità e stampa.

Una notte dove letteratura, arte e magia si intrecceranno, lasciando che la brezza di mare porti via le parole per trasformarle in ispirazione.

