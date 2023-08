DonnaFugata Film Festival 2023: un trionfo di cinema e arte. Ci si rivede a settembre, a Comiso

Il DonnaFugata Film Festival, giunto con orgoglio alla sua 15esima edizione, ha regalato una cascata di emozioni e spettacoli mozzafiato. Il richiamo del cinema, dell’arte e della cultura ha affascinato il pubblico, trasformando il Castello di Donnafugata a Ragusa in un’incantevole spazio di creatività e ispirazione. L’evento, che si è concluso sabato 12 agosto per la sua prima parte, ha dato vita a una straordinaria esperienza che continuerà a Comiso, nel cortile della Fondazione Bufalino, dal 21 al 29 settembre. In un’atmosfera carica di aspettative, il festival ha aperto le sue porte a una variegata schiera di ospiti: dallo sceneggiatore e regista Enzo Monteleone (“Mediterraneo”, “Il capo dei capi”) alla pluripremiata montatrice Cecilia Zanuso (“Pasolini, un delitto italiano”, “Il capitale umano”); dall’attrice Eleonora Giovanardi (“Quo vado”, “Evelyne tra le nuvole”) all’attore e doppiatore Luca Biagini (voce di John Malkovich, Michael Keaton, Colin Firth, dr. House); da Giorgio Glaviano, presidente di Writers Guild Italia, il sindacato degli sceneggiatori italiani, allo scrittore e giornalista Ugo Barbara.

Fino agli attori, registi e sceneggiatori Ricky Tognazzi e Simona Izzo, una coppia non solo dietro le quinte, ma anche nella vita, che ha trascorso diverse serate al festival, regalandosi ai fan sempre con grande garbo e generosità. Questi artisti eclettici hanno piacevolmente intrattenuto il pubblico con discorsi appassionati sui loro film e sul mondo del cinema nel suo complesso, senza lesinare divertenti incursioni nel privato. La serata di chiusura al Castello è stata un affascinante culmine di emozioni. Ha avuto inizio con un sentito omaggio a Massimo Troisi, celebrato attraverso la presentazione del libro del nipote del grande comico, Stefano Veneruso. L’evento ha poi offerto un toccante tributo al talento di Ugo Tognazzi, indimenticabile attore e regista, grazie al personale e intimo ricordo di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Ancora una volta, il festival ha dimostrato la sua capacità di intrecciare il passato, il presente e il futuro del cinema, onorando le icone che hanno plasmato l’arte cinematografica. Uno dei momenti più attesi e partecipati è stato il concerto “Note da Oscar” dei Chroma Ensemble, un’esperienza sonora e visiva in cui i talentuosi musicisti guidati dal maestro Marco Cascone hanno eseguito alcune delle più belle colonne sonore, tratte da film celeberrimi. L’esecuzione impeccabile e coinvolgente ha trasportato il pubblico e gli ospiti in un viaggio attraverso le emozioni e la storia del cinema.

I quattro schermi sotto le stelle, che hanno trasformato il Castello in una vera e propria multisala a cielo aperto, hanno ospitato una selezione di film iconici che ha catturato l’immaginazione degli spettatori. Dai classici come “Ritorno al futuro” e “Amici miei” fino alle risate scatenate da “Altrimenti ci arrabbiamo” e all’incanto di “Fantasia” di Walt Disney, ogni film ha aggiunto un tassello a questo grande affresco cinematografico. La prima parte del festival, appena conclusa, è stata segnata da un record assoluto di partecipazione e affluenza di pubblico, che ha confermato l’attrattiva e l’impatto del DonnaFugata Film Festival sulla comunità e sugli appassionati di cinema. Dopo questo successo, l’attesa per la seconda parte a Comiso è ormai palpabile. Il festival è un tributo al cinema in tutte le sue sfaccettature, una celebrazione di storie, passioni e visioni che rendono questa forma d’arte così preziosa e indimenticabile.