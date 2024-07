Donna si infortuna alla Riserva dello Zingaro, interviene un elicottero dell’Aeronautica Militare

Questa mattina, poco prima delle 11, un elicottero dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Trapani per soccorrere una donna presso la Riserva dello Zingaro (TP), in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

L’operazione di soccorso

L’equipaggio, in prontezza d’allarme con un elicottero HH-139B, aveva ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Dopo aver imbarcato due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) a Castellammare del Golfo, si è diretto verso la Riserva dello Zingaro per soccorrere una donna ferita a una gamba a causa di una caduta. Dopo essere stata immobilizzata e stabilizzata dal team, che comprendeva anche un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare, la donna è stata recuperata a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasportata al campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove è stata affidata alle cure di un’ambulanza del 118.

In meno di un’ora, l’elicottero e l’equipaggio sono rientrati alla base, tornando disponibili per altre emergenze.

